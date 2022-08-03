Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 18
Комедия16+

После конфликта с мужем из-за денег Эля устраивается на работу. Алексей поставляет в магазин сыр Бориса и встречает конкурента, который просит продать ему рецепт талантливого сыровара. Ваня не решается признаться Насте, что хочет расстаться, а Полина пытается помочь Лиде расслабиться и организует банный день. Женщина приглашает в гости подругу, которая более известна другим домочадцам как Симона.

К чему приведет гостеприимство Полины, узнаете в 5 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 18 серия бесплатно уже доступна на нашем сервисе Wink!

Россия
Комедия
Full HD
24 мин / 00:24

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

