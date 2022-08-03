Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 20
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
20-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 20
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Боря и Паша находят общий язык, и бывший муж Нины, будучи юристом, соглашается помочь Ивановым сохранить участок. Настя переезжает на ферму к семье Вани и случайно подслушивает пикантный разговор Полины и Лиды. Кроме того, в гости неожиданно приезжает Яна, а дед узнает о беременности Лиды.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»