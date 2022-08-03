Боря и Паша находят общий язык, и бывший муж Нины, будучи юристом, соглашается помочь Ивановым сохранить участок. Настя переезжает на ферму к семье Вани и случайно подслушивает пикантный разговор Полины и Лиды. Кроме того, в гости неожиданно приезжает Яна, а дед узнает о беременности Лиды.



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