Ивановы Ивановы 8 сезон смотреть онлайн
- 16+24 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 1
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 2
- 16+23 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 3
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 4
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 5
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 6
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 7
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 8
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 9
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 10
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 11
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 8 Серия 12
Сюжет
Любимая мульти-семейная комедия про Ивановых возвращается на экран. Восьмой сезон обещает новые комичные ситуации с полюбившимися героями. Смотреть «Ивановы-Ивановы» 8 сезон можно онлайн на Wink.
Антон и Полина все еще остаются в Италии и пока не собираются возвращаться. Там они надеются начать новую жизнь вдали от привычных пейзажей. Благодаря усилиям Кости ферма полностью завершила процесс автоматизации и выглядит технологичной как никогда. Не устраивает это только Лешу, который относится к нововведениям с подозрением. Ситуация для него омрачается еще и конфликтом с Лидой: она не может простить его за поцелуй со своей старшей сестрой Машей. У Вани и Васи тоже не все гладко: ассистентка Ивана грозит стать разлучницей для пары. А вот Боря учится быть молодым отцом, и ему это дается совсем непросто…
Как герои справятся с этими ситуациями? Смогут ли сохранить настоящую любовь и ощутить ценность семьи? Не пропустите сериал «Ивановы-Ивановы»: дата выхода 8 сезона — 17 февраля!
Сериал Ивановы-Ивановы 8 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Федотов
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Режиссёр
Сергей
Знаменский
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Алексей
Лукин
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Василина
Юсковец
- Актёр
Грант
Тохатян
- Актриса
Виктория
Маслова
- Сценарист
Алексей
Михнович
- Сценарист
Алексей
Татаренко
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АКХудожник
Александр
Ким
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ЛДМонтажёр
Леонид
Добридень
- ККМонтажёр
Ксения
Кирсанова
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Оператор
Карен
Манасерян
- ГВОператор
Григорий
Володин
- Оператор
Дмитрий
Шабалдин
- РГОператор
Роман
Гурочкин
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов