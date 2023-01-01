Ивановы Ивановы 8 сезон смотреть онлайн

Сюжет

Любимая мульти-семейная комедия про Ивановых возвращается на экран. Восьмой сезон обещает новые комичные ситуации с полюбившимися героями. Смотреть «Ивановы-Ивановы» 8 сезон можно онлайн на Wink.



Антон и Полина все еще остаются в Италии и пока не собираются возвращаться. Там они надеются начать новую жизнь вдали от привычных пейзажей. Благодаря усилиям Кости ферма полностью завершила процесс автоматизации и выглядит технологичной как никогда. Не устраивает это только Лешу, который относится к нововведениям с подозрением. Ситуация для него омрачается еще и конфликтом с Лидой: она не может простить его за поцелуй со своей старшей сестрой Машей. У Вани и Васи тоже не все гладко: ассистентка Ивана грозит стать разлучницей для пары. А вот Боря учится быть молодым отцом, и ему это дается совсем непросто…



Как герои справятся с этими ситуациями? Смогут ли сохранить настоящую любовь и ощутить ценность семьи? Не пропустите сериал «Ивановы-Ивановы»: дата выхода 8 сезона — 17 февраля!



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