«Ивановы-Ивановы» — трогательная комедия о семейных ценностях и взрослении от создателей ситкома «Кухня». Чего ждать, если твоя семья в одночасье станет в два раза больше?



Привычный образ жизни бесповоротно меняется, когда родители узнают о подмене в роддоме — 16 лет они воспитывали чужого ребенка! Семье успешного бизнесмена Антона Иванова предстоит невозможное — породниться и жить под одной крышей с семьей предприимчивого лентяя Алексея Иванова. Совместное воспитание детей, дележка имущества, знакомство с родственниками — все испытания теперь Ивановы проходят бок о бок. Ссоры и скандалы смен�яются поддержкой и взаимовыручкой, а после черной полосы всегда наступает белая.



Не терпится узнать, какие сюрпризы ждут Ивановых? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Ивановы-Ивановы» — все сезоны уже сейчас доступны на Wink!



Сериал Ивановы-Ивановы 8 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.