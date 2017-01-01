Ивановы-Ивановы. Сезон 8. Серия 4
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
8-й сезон
4-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 8. Серия 4
Комедия16+
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Ивановы Ивановы 8 сезон 4 серия смотреть онлайн

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О сериале

«Ивановы-Ивановы» — трогательная комедия о семейных ценностях и взрослении от создателей ситкома «Кухня». Чего ждать, если твоя семья в одночасье станет в два раза больше?

Привычный образ жизни бесповоротно меняется, когда родители узнают о подмене в роддоме — 16 лет они воспитывали чужого ребенка! Семье успешного бизнесмена Антона Иванова предстоит невозможное — породниться и жить под одной крышей с семьей предприимчивого лентяя Алексея Иванова. Совместное воспитание детей, дележка имущества, знакомство с родственниками — все испытания теперь Ивановы проходят бок о бок. Ссоры и скандалы сменяются поддержкой и взаимовыручкой, а после черной полосы всегда наступает белая.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»