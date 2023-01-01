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Ивановы-Ивановы
3-й сезон

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3 21 серия
Комедии, Русские16+

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Сюжет

Теперь, когда официальным владельцем дома стал Алексей, изменится ли баланс сил в сдвоенной семье Ивановых? Новая динамика отношений ждет вас в 3 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — смотрите его на Wink в хорошем качестве онлайн.

Алексей не дает своим домочадцам забыть, благодаря кому они вновь вернули свою элитную жилплощадь. Данила и Иван заканчивают гимназию, но Ивана за плохое поведение не допускают до выпускного. Антон чувствует, что директриса приуменьшает его заслуги как спонсора, но скоро у учеников и родителей к ней будет гораздо больше вопросов. А Ивана и Данилу впереди ждет университет.

Как сложится дальнейшая жизнь любимых героев, вы узнаете, посмотрев сериал «Ивановы-Ивановы» 3 сезон на Wink онлайн.

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Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»

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