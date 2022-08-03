Оганян переписывает магазин на Виктора Алексеевича, и тот начинает злоупотреблять своими правами. Лида идет на встречу выпускников, где рассказывает, что живет в большом доме и работает администратором в салоне красоты, однако ей никто не верит. Даня очень ревностно относится к любым контактам Эли с другими парнями, поэтому девушка берет парня на слабо: сможет ли он отпустить ее в клуб одну?



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