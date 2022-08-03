Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 15
Комедия16+

Гамлет хочет сына, наследника рода, но Милана отказывается рожать второго ребенка. Между тем Яна приходит в бассейн и видит, как Ваня флиртует с девушкой. Позже выясняется, что новая знакомая парня — Ксюша, и она вместе с Элей ходит на танцы. Виктор Алексеевич подозревает, что его могут уволить, и у него рождается план: пригласить Ивановых и Оганяна в поход за грибами. В лесу дед случайно наступает на мину. Дальше разыгрывается целый спектакль…

