Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

2018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 3
Комедия16+
Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 3
О сериале
Гера переезжает жить в особняк к Ивановым и снова шантажирует Полину. Пока Виктор Алексеевич подглядывает за девушками, загорающими топлес, Ваня придумывает пикап-схемы для знакомства. Данила решает проучить брата за потребительское отношение к противоположному полу. Между тем из клетки неожиданно пропадает рысь…
Если не терпится узнать, что случилось, смотрите продолжение ситкома «Ивановы-Ивановы» — 3 сезон, 3 серия уже доступна на Wink!
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
