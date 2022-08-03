Даня вместе с Элей едет в Москву поступать на бюджет, а вот что делать с высшим образованием Вани, родители не знают — Антон отказывается оплачивать обучение. Полина предлагает использовать связи Лиды, чтобы устроить сына на юридический факультет. Задача Алексея — найти деньги, чтобы снять Даниле квартиру в столице, и его дерзость в этом вопросе поражает…



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