Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 2
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
2-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 2
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Даня вместе с Элей едет в Москву поступать на бюджет, а вот что делать с высшим образованием Вани, родители не знают — Антон отказывается оплачивать обучение. Полина предлагает использовать связи Лиды, чтобы устроить сына на юридический факультет. Задача Алексея — найти деньги, чтобы снять Даниле квартиру в столице, и его дерзость в этом вопросе поражает…

Что придумает Леха на этот раз, узнаете в сериале «Ивановы-Ивановы» — 3 сезон 2 серия бесплатно доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»