Данила подкидывает Ване несколько идей, как понравиться Яне. Милана заводит Лиде аккаунт в социальных сетях, где она находит контакты своего одноклассника. После их встречи Лиде снятся поцелуи с этим мужчиной, из-за чего она чувствует вину перед супругом. Виктор Алексеевич видит, как Антон расплачивается на кассе смартфоном, и приходит в банк, чтобы пополнить баланс мобильного телефона на 10 тысяч рублей…



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