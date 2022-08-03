Полина устраивает выставку собственных гончарных работ, на которой вместе с подругами случайно знакомится с Анной Семенович. Актриса проявляет интерес к платью Миланы, которое сшила Лида, и готова заказать такое же. Данила пытается вычислить, кто же в него влюблен, и просит помощи в этом вопросе у Ксюши. Ваня понимает, что хочет жениться на Яне…



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