Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 21
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
21-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 21
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Полина устраивает выставку собственных гончарных работ, на которой вместе с подругами случайно знакомится с Анной Семенович. Актриса проявляет интерес к платью Миланы, которое сшила Лида, и готова заказать такое же. Данила пытается вычислить, кто же в него влюблен, и просит помощи в этом вопросе у Ксюши. Ваня понимает, что хочет жениться на Яне…

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»