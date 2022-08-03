Старт продаж нового айфона вызывает трепет Миланы Оганян, ведь она хочет быть первым покупателем сей чудотехники. Кто готов за дополнительную плату занять для нее место в очереди? Конечно же, Виктор Алексеевич — отличный способ пенсионеру заработать на отдых для возлюбленной. Полина страдает от безделья, но Алексей со своими жизненными принципами тут как тут — учит девушку тратить время впустую и не париться. У Вани конкурс талантов, где он соревнуется с Глебом и отчаянно хочет победить.



Оставайтесь с нами, чтобы смотреть 3 сезона сериала «Ивановы-Ивановы» — 14 серия в хорошем качестве доступна на Wink уже сейчас!

