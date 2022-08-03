Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 20
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
20-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 20
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Антон просит в долг у Гамлета, чтобы выкупить свой бывший автосалон, но получает отказ. Алексей случайно становится свидетелем, как Полина избавляется от «хлама» — выбрасывает дорогие рубашки мужа. Предприимчивый Иванов забирает у нее мешки с одеждой и распродает друзьям на рынке. Данила и Эля ссорятся на глазах у Ксюши, и подруга делает им неожиданное предложение.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»