Антон просит в долг у Гамлета, чтобы выкупить свой бывший автосалон, но получает отказ. Алексей случайно становится свидетелем, как Полина избавляется от «хлама» — выбрасывает дорогие рубашки мужа. Предприимчивый Иванов забирает у нее мешки с одеждой и распродает друзьям на рынке. Данила и Эля ссорятся на глазах у Ксюши, и подруга делает им неожиданное предложение.



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