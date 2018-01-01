Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 12
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
12-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 12
Комедии, Русские16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

Смерть Сергея Кондратьевича оказывает сильное влияние на Полину: теперь она хочет больше времени проводить вместе с детьми. Совместная прогулка на велосипедах, собирание пазлов, ужин с сыновьями и их возлюбленными — мамы полностью переключились на семейные ценности. Виктор Алексеевич по всей деревне ищет женщину — ту самую, которую случайно встретил в магазине и влюбился с первого взгляда…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Русские

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»

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