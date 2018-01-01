Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Смерть Сергея Кондратьевича оказывает сильное влияние на Полину: теперь она хочет больше времени проводить вместе с детьми. Совместная прогулка на велосипедах, собирание пазлов, ужин с сыновьями и их возлюбленными — мамы полностью переключились на семейные ценности. Виктор Алексеевич по всей деревне ищет женщину — ту самую, которую случайно встретил в магазине и влюбился с первого взгляда…



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