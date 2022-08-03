В доме Ивановых снимают видеоклип — в главных ролях Милана и… по воле случая Алексей, которому предстоит целоваться с женой Оганяна. Ваня хочет, чтобы к нему в общежитие номинально заселили брата, и просит маму Полину договориться с деканом, а маму Лиду — поклеить обои. Антон и Виктор Алексеевич озабочены проблемой облысения и ищут варианты пересадки волос, а Даня начинает переживать, что его ждет та же участь…



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