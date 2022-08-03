Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 17
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
17-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 17
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

В доме Ивановых снимают видеоклип — в главных ролях Милана и… по воле случая Алексей, которому предстоит целоваться с женой Оганяна. Ваня хочет, чтобы к нему в общежитие номинально заселили брата, и просит маму Полину договориться с деканом, а маму Лиду — поклеить обои. Антон и Виктор Алексеевич озабочены проблемой облысения и ищут варианты пересадки волос, а Даня начинает переживать, что его ждет та же участь…

Способно ли что-то успокоить Данилу, узнаете в сериале «Ивановы-Ивановы» — 17 серия 3 сезона доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»