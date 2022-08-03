Виктора Алексеевича знакомят с шикарной женщиной его возраста, но он отказывается даже разговаривать с ней, ведь она слишком стара для него. У Вани накапливается долг за обучение, и он просит помощи у отца, однако Антон решает устроить его на работу в магазин к Оганяну. Гамлет запрещает дочери общаться с Данилой, но сегодня у Эли день рождения, поэтому молодой человек пробирается в дом тайком, чтобы ее поздравить.



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