Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Ваня переезжает в общежитие, потому что хочет свободы и новых знакомств с девушками. Виктор Алексеевич и Гера прикидываются инвалидами, чтобы насобирать денег, а Полину приглашают на выставку современного искусства с ее свежей работой. Лида получает водительские права, и Антон, вопреки предостережениям Лехи, разрешает ей сесть за руль своей машины...



