Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 13
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
13-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 13
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Лида решает найти подработку, потому что не знает, чем заниматься в свободное от работы в салоне красоты время. Вдруг всплывает правда — Милана платит Ивановой меньше, чем другим сотрудникам на той же самой должности. Даня и Ваня берут с собой на игру в футбол папу Алексея. Интересно, какая роль подойдет ему больше — нападающего или вратаря?

Чтобы увидеть Иванова-старшего на поле, включайте продолжение сериала «Ивановы-Ивановы» — смотреть 13 серию 3 сезона можно бесплатно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»