Лида решает найти подработку, потому что не знает, чем заниматься в свободное от работы в салоне красоты время. Вдруг всплывает правда — Милана платит Ивановой меньше, чем другим сотрудникам на той же самой должности. Даня и Ваня берут с собой на игру в футбол папу Алексея. Интересно, какая роль подойдет ему больше — нападающего или вратаря?



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