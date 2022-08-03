Полина организует в особняке вечер для художников, только вот Антон выгоняет творцов. Зоя просит Виктора Алексеевича вскопать огород у себя на участке, и дед привлекает к делу внуков. У Лехи рождается хитрый план, как попасть на рыбалку с мужиками.



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