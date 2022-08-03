Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 16
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
16-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 16
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Семья подозревает Полину в алкоголизме: она пьет вино с утра до вечера. Иванова пытается решить проблему с помощью психотерапевта, но все становится только хуже. Между тем в отношениях Дани появляется третий лишний: Эля ходит вместе с Ксюшей в кино, на танцы и по магазинам. А престарелый Казанова предполагает, что бывшая горничная Ивановых, Катерина, беременна от него.

Если хотите узнать, насколько близки Катя и Виктор Алексеевич, смотрите 3 сезон сериала «Ивановы-Ивановы» — 16 серия бесплатно доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»