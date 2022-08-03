Семья подозревает Полину в алкоголизме: она пьет вино с утра до вечера. Иванова пытается решить проблему с помощью психотерапевта, но все становится только хуже. Между тем в отношениях Дани появляется третий лишний: Эля ходит вместе с Ксюшей в кино, на танцы и по магазинам. А престарелый Казанова предполагает, что бывшая горничная Ивановых, Катерина, беременна от него.



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