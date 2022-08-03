Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 19
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
19-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 19
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Полина учит Лешу работать на гончарном круге, чтобы делать из глины бутылки для новой бизнес-идеи по продаже медовухи. Глеб устраивает вечеринку, на которую у Вани и Дани не хватает денег, поэтому они решают организовать тусовку подешевле, чтобы переманить к себе одногруппников. И вот тут ребятам понадобится помощь отца — купить алкоголь и продукты по себестоимости в магазине Оганяна.

Согласится ли Антон обмануть начальника, узнаете в сериале «Ивановы-Ивановы» — 3 сезон 19 серия уже сейчас доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»