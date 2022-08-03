Полина учит Лешу работать на гончарном круге, чтобы делать из глины бутылки для новой бизнес-идеи по продаже медовухи. Глеб устраивает вечеринку, на которую у Вани и Дани не хватает денег, поэтому они решают организовать тусовку подешевле, чтобы переманить к себе одногруппников. И вот тут ребятам понадобится помощь отца — купить алкоголь и продукты по себестоимости в магазине Оганяна.



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