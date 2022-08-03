Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
3-й сезон
1-я серия
9.42018, Ивановы-Ивановы. Сезон 3. Серия 1
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2018) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Алексей, вернув особняк, начинает чувствовать себя хозяином в доме и диктовать свои условия. Данила, Ваня, Эля и Яна заканчивают школу, но директриса запрещает одному из Ивановых приходить на выпускной. После праздника Даня устраивает для Эли романтический сюрприз на крыше, только вот его вместе с папой и дедом забирают в полицию.

Почему семья Ивановых ночует за решеткой, узнаете в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 3 сезон 1 серия онлайн уже ждет вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»