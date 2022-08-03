Алексей, вернув особняк, начинает чувствовать себя хозяином в доме и диктовать свои условия. Данила, Ваня, Эля и Яна заканчивают школу, но директриса запрещает одному из Ивановых приходить на выпускной. После праздника Даня устраивает для Эли романтический сюрприз на крыше, только вот его вместе с папой и дедом забирают в полицию.



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