В особняке Ивановых скандал: Лида узнает, что Леша успел продать половину дома за ее спиной. Яна устраивает испытание для Вани — требует удалить из друзей всех девушек. В это время Данила пытается подготовиться к первому сексу с Элей: сначала идет за советом к бывшей девушке, а потом тренируется расстегивать разные модели бюстгальтеров…



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