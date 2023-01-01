Ивановы Ивановы 7 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

Сюжет

Продолжаем следить за жизнями двух семейств с одинаковыми фамилиями, которые поневоле оказались связаны друг с другом. В многосерийной комедии «Ивановы-Ивановы» (сериал, 7 сезон) члены двух семей все еще учатся не враждовать, а ладить и извлекать пользу из своей ситуации. Смотреть сериал «Ивановы-Ивановы» онлайн можно на Wink.



В седьмом сезоне семейства Ивановых ждут новые важные события. Прежде всего, идет подготовка к свадьбе Вани с Васей. Алексей вместе с дедом Виктором Алексеевичем не теряет попыток найти, где можно было бы быстро заработать. А брат Антона Борис, наконец, привык к другим Ивановым и их особенностям. Но хрупкая гармония большого семейства оказывается под угрозой, когда в гости приезжает старшая сестра Лиды Мария. Ведь она считает, что богатство Бориса принадлежит Леше и Лиде, а Борис и его возлюбленная Нина — непутевые друзья, которых те пригласили пожить.



Смогут ли герои прийти к взаимопониманию и наладить свою жизнь — узнаем в новом сезоне. Смотреть сериал (7 сезон) «Ивановы-Ивановы» можно без рекламы в онлайн-кинотеатре Wink.



Сериал Ивановы-Ивановы 7 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.