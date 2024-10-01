Общение с Костей не задалось с самого начала: сразу видно, что он — не человек из круга общения Леши и Лиды. Однако родня есть родня, и коммуникацию нужно как-то налаживать. Леша решает воспользоваться старым дедовским способом… То есть, пригласить деда на пьянку с Константином, и постараться сблизиться на эмоциональном уровне с более успешной родней.



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