Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 4
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
7-й сезон
4-я серия
9.42024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 4
Комедия16+

Ивановы Ивановы 7 сезон 4 серия смотреть онлайн

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О сериале

Общение с Костей не задалось с самого начала: сразу видно, что он — не человек из круга общения Леши и Лиды. Однако родня есть родня, и коммуникацию нужно как-то налаживать. Леша решает воспользоваться старым дедовским способом… То есть, пригласить деда на пьянку с Константином, и постараться сблизиться на эмоциональном уровне с более успешной родней.

Поможет ли совместное употребление горячительных напитков укрепить семейные связи, или только повысит градус напряжения? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 4 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»