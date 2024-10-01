WinkСериалыИвановы-Ивановы7-й сезон4-я серия
9.42024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 4
Комедия16+
Ивановы Ивановы 7 сезон 4 серия смотреть онлайн
- 16+27 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 5Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 7 Серия 12Бесплатно
О сериале
Общение с Костей не задалось с самого начала: сразу видно, что он — не человек из круга общения Леши и Лиды. Однако родня есть родня, и коммуникацию нужно как-то налаживать. Леша решает воспользоваться старым дедовским способом… То есть, пригласить деда на пьянку с Константином, и постараться сблизиться на эмоциональном уровне с более успешной родней.
Поможет ли совместное употребление горячительных напитков укрепить семейные связи, или только повысит градус напряжения? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 4 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Антон
Федотов
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Режиссёр
Сергей
Знаменский
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Алексей
Лукин
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Василина
Юсковец
- Актёр
Грант
Тохатян
- Актриса
Виктория
Маслова
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Сценарист
Алексей
Михнович
- Сценарист
Алексей
Татаренко
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АКХудожник
Александр
Ким
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ЛДМонтажёр
Леонид
Добридень
- ККМонтажёр
Ксения
Кирсанова
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Оператор
Карен
Манасерян
- ГВОператор
Григорий
Володин
- Оператор
Дмитрий
Шабалдин
- РГОператор
Роман
Гурочкин
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов