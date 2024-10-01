Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 2
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
7-й сезон
2-я серия
9.42024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 2
Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Ивановы Ивановы 7 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Из Леши и Лиды получаются никудышные хозяева фермы. Все идет наперекосяк, и Мария с Константином начинают прозревать насчет реального положения дел. Кроме того, Боря и Нина, вернувшись из санатория, вынуждены по просьбе Леши изображать нищих приживальщиков, что провоцирует новые конфликты.

Смогут ли Ивановы выйти из этой непростой истории дружной «почти семьей» и продолжить общение и дальше? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 2 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»