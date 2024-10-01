Ивановы Ивановы 7 сезон 2 серия смотреть онлайн

Из Леши и Лиды получаются никудышные хозяева фермы. Все идет наперекосяк, и Мария с Константином начинают прозревать насчет реального положения дел. Кроме того, Боря и Нина, вернувшись из санатория, вынуждены по просьбе Леши изображать нищих приживальщиков, что провоцирует новые конфликты.



Смогут ли Ивановы выйти из этой непростой истории дружной «почти семьей» и продолжить общение и дальше? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 2 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

