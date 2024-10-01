Первая серия комедийной фамильной эпопеи «Ивановы-Ивановы» сразу же демонстрирует зрителю завязку всего сезона. Алексей и его жена Лида принимают у себя гостей: сестру Лиды Марию и ее супруга Костю. Мария и Константин — богатые и успешные люди. Чтобы не ударить в грязь лицом, Леша выдает дом, принадлежащий Боре, за свою собственность, и представляется владельцем всей фермы. Разумеется, это повлечет за собой уморительные последствия…



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