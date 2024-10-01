Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 1
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
7-й сезон
1-я серия
9.42024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 1
Комедия16+

Ивановы Ивановы 7 сезон 1 серия смотреть онлайн

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О сериале

Первая серия комедийной фамильной эпопеи «Ивановы-Ивановы» сразу же демонстрирует зрителю завязку всего сезона. Алексей и его жена Лида принимают у себя гостей: сестру Лиды Марию и ее супруга Костю. Мария и Константин — богатые и успешные люди. Чтобы не ударить в грязь лицом, Леша выдает дом, принадлежащий Боре, за свою собственность, и представляется владельцем всей фермы. Разумеется, это повлечет за собой уморительные последствия…

Сможет ли разгильдяй Леша произвести впечатление на Лидину родню? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 1 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»