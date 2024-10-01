Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 3
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Ивановы-Ивановы
7-й сезон
3-я серия
9.42024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 3
Комедия16+

Ивановы Ивановы 7 сезон 3 серия смотреть онлайн

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О сериале

На ферме начинаются проблемы с электричеством. Похоже, что все дело в высоковольтном кабеле: он мог бы исправить ситуацию, но куда-то запропастился. Герои начинают расследование пропажи инвентаря, попутно стараясь держать лицо и решать другие проблемы.

Кто стоит за исчезновением дорогостоящего кабеля, и как новому «хозяину» фермы, Леше, теперь выкручиваться из ситуации, чтобы не ударить в грязь лицом? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 3 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»