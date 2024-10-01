На ферме начинаются проблемы с электричеством. Похоже, что все дело в высоковольтном кабеле: он мог бы исправить ситуацию, но куда-то запропастился. Герои начинают расследование пропажи инвентаря, попутно стараясь держать лицо и решать другие проблемы.



Кто стоит за исчезновением дорогостоящего кабеля, и как новому «хозяину» фермы, Леше, теперь выкручиваться из ситуации, чтобы не ударить в грязь лицом? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 3 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

