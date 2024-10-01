Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 7
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
7-й сезон
7-я серия
9.42024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 7
Комедия16+

Ивановы Ивановы 7 сезон 7 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Пришло время переключиться с деловых вопросов на личные. В семье Бори и Нины назревает пополнение, и Нина хочет знать, будет ли ее супруг присутствовать на партнерских родах. Борис колеблется, разрываясь между предубеждениями и чувствами к супруге. Нина тоже полна раздумий, и персонажи пытаются прийти к компромиссному результату, обсуждая этот вопрос с другими героями.

Сможет ли Боря преодолеть себя, и какое решение примет семья Ивановых? Узнайте в следующей серии: сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 7 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»