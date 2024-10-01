Пришло время переключиться с деловых вопросов на личные. В семье Бори и Нины назревает пополнение, и Нина хочет знать, будет ли ее супруг присутствовать на партнерских родах. Борис колеблется, разрываясь между предубеждениями и чувствами к супруге. Нина тоже полна раздумий, и персонажи пытаются прийти к компромиссному результату, обсуждая этот вопрос с другими героями.



Сможет ли Боря преодолеть себя, и какое решение примет семья Ивановых? Узнайте в следующей серии: сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 7 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

