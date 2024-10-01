Ивановы Ивановы 7 сезон 5 серия смотреть онлайн

Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 5
Комедия16+
Костя решает продемонстрировать деловую хватку и помочь в развитии фермерского бизнеса своей родне. Он настаивает на том, чтобы все сотрудники фермы были снабжены трекерами, позволяющими контролировать, чем занимаются работники. Его ждет множество самых неожиданных открытий — и других героев, кажется, тоже… Новые технологии сделали тайное явным, а разбираться с этим придется всем вместе.

Неужели из-за трекеров на ферме Ивановых развернется настоящая шпионская драма? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 5 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

Россия
Комедия
24 мин / 00:24

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

