Ивановы Ивановы 7 сезон 6 серия смотреть онлайн

Ивановы-Ивановы
7-й сезон
6-я серия
Комедия16+
О сериале

Борис еще не забыл о том, кто является настоящим хозяином фермы. Расслабившись после обмана Леши, он прозревает насчет новой идеи. Боря решает продолжить оптимизацию своего бизнеса и оборудовать ферму роботизированными устройствами. Однако закупить роботов самостоятельно ему пока не по карману — он обращается за помощью к государству, и дело приобретает чрезвычайно неожиданный поворот…

Сумеет ли Боря осуществить задуманное и вывести бизнес на новый уровень? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 6 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

