Супруга Бориса вот-вот родит. Памятуя об истории семьи Ивановых, Боря переживает о том, что его ребенка тоже могут перепутать в роддоме. Чтобы этого избежать, он начинает предпринимать меры, некоторые из которых вместо помощи генерируют все больше и больше недоразумений. На кону роды, и будущие родители сходят с ума в предвкушении встречи с новым Ивановым…



Сможет ли Боря избежать проклятья семьи Ивановых? Что будущий отец сделает для безопасности семьи и как его изменит пополнение в ней? Узнаете в новых эпизодах. Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 11 серия смотреть онлайн можно на Wink.

