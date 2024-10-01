Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 11
Ивановы-Ивановы
7-й сезон
11-я серия
9.42024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 11
Комедия16+
О сериале

Супруга Бориса вот-вот родит. Памятуя об истории семьи Ивановых, Боря переживает о том, что его ребенка тоже могут перепутать в роддоме. Чтобы этого избежать, он начинает предпринимать меры, некоторые из которых вместо помощи генерируют все больше и больше недоразумений. На кону роды, и будущие родители сходят с ума в предвкушении встречи с новым Ивановым…

Сможет ли Боря избежать проклятья семьи Ивановых? Что будущий отец сделает для безопасности семьи и как его изменит пополнение в ней? Узнаете в новых эпизодах. Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 11 серия смотреть онлайн можно на Wink.

