Алексей и дед приходят к Борису с предложением: устроить соревнования для сотрудников фермы, чтобы остановить их сокращение. В попытках выявить самого талантливого работника фермы организаторам приходится проявить креативность и изобретательность, а самим сотрудникам — хитрость, граничащую с подлостью. Кто станет лучшим в проведенных соревнованиях — узнаете в конце серии, но главное — не победа, а участие!



Принесут ли соревнования ожидаемый результат, или откроют что-то совсем неожиданное для Ивановых? Смотрите, чем завершится история большой семьи Ивановых в этом сезоне многосерийной комедии! Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 12 серия смотреть онлайн можно на Wink.

