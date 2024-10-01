Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 9
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
7-й сезон
9-я серия
9.42024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 9
Комедия16+

Ивановы Ивановы 7 сезон 9 серия смотреть онлайн

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О сериале

Отношения между Лешей и Костей становятся более напряженными. Леша узнает о том, что у Кости нет гражданства. Чтобы заставить его понервничать, Иванов договаривается со знакомыми и подсылает Константину фиктивных сотрудников миграционной службы. Вот только что будет делать он сам, когда обман раскроется? И как поведут себя остальные обитатели дома?

Чем закончится эта жестокая шутка Леши и не обернется ли ситуация против него самого? Чтобы выяснить это, рекомендуем смотреть сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 9 серия уже доступна онлайн в отличном качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»