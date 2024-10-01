Отношения между Лешей и Костей становятся более напряженными. Леша узнает о том, что у Кости нет гражданства. Чтобы заставить его понервничать, Иванов договаривается со знакомыми и подсылает Константину фиктивных сотрудников миграционной службы. Вот только что будет делать он сам, когда обман раскроется? И как поведут себя остальные обитатели дома?



Чем закончится эта жестокая шутка Леши и не обернется ли ситуация против него самого? Чтобы выяснить это, рекомендуем смотреть сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 9 серия уже доступна онлайн в отличном качестве на Wink.

