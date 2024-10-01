Ивановы Ивановы 7 сезон 10 серия смотреть онлайн

Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 10
Ивановы-Ивановы
7-й сезон
10-я серия
9.4.2024, Ивановы-Ивановы. Сезон 7. Серия 10
Комедия
О сериале

Борис решил заняться просветительской деятельностью. Чтобы городские дети не считали, что хлеб растет на дереве, а молоко появляется в бутылке, он решает организовать на ферму экскурсии. Однако современные дети способны свести с ума кого угодно — даже обитателей фермы Ивановых. Боре придется многое переосмыслить в ходе этой экскурсии: возможно, он узнает о себе и мире больше, чем прибывшие на ферму экскурсанты.

Чем закончится инициатива Бориса? Чтобы выяснить это, приглашаем смотреть сериал «Ивановы-Ивановы». 7 сезон, 10 серия уже в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.

