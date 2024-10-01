Эпопея с развитием фермы и внедрением новых технологий продолжается. После улучшения отношений с Костей, Леша обретает надежду: кажется, успешный родственник готов не просто считаться с ним, но и делиться секретами деловой хватки. Поэтому автоматизация на ферме Ивановых набирает обороты: вот уже и роботизированный коровник почти готов к запуску. Косте осталось привезти только одну деталь, чтобы вывести фермерский бизнес на новый этап. Но если бы все было так просто!



Смогут ли Ивановы сделать свою ферму по-настоящему продуктивной при помощи внедрения новой технологии? Сериал «Ивановы-Ивановы»: 7 сезон, 8 серия — смотреть в онлайн-кинотеатре Wink по подписке.

