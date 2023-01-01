Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

Антон и Гамлет открывают автосалон, Алексей мечтает о новом доме взамен сгоревшего, Полина и Лида хотят сделать свой бутик, а Ивану и Даниле исполняется 18 лет. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ивановы-Ивановы» — 4 сезон ждет вас.



В новом сезоне в семьях героев наступят большие изменения. В день 18-летия Данила планирует пойти в ЗАГС с Элей, но они не могут решить, какую она возьмет фамилию. Тем временем Антон сражается с Гамлетом за главенство в новом автосалоне, и оба втягивают в конфликт своих детей. Алексей �строит планы на новый дом. Полина внезапно получает наследство от отца и хочет вложить его в свой бизнес с Лидой. Иван же начинает ухаживать за новой преподавательницей английского Анастасией.



Чем обернутся амбиции каждого из них, узнаете из сериала «Ивановы-Ивановы», если будете смотреть его в видеосервисе Wink онлайн.



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