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Ивановы-Ивановы
4-й сезон

Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4 21 серия
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Антон и Гамлет открывают автосалон, Алексей мечтает о новом доме взамен сгоревшего, Полина и Лида хотят сделать свой бутик, а Ивану и Даниле исполняется 18 лет. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ивановы-Ивановы» — 4 сезон ждет вас.

В новом сезоне в семьях героев наступят большие изменения. В день 18-летия Данила планирует пойти в ЗАГС с Элей, но они не могут решить, какую она возьмет фамилию. Тем временем Антон сражается с Гамлетом за главенство в новом автосалоне, и оба втягивают в конфликт своих детей. Алексей строит планы на новый дом. Полина внезапно получает наследство от отца и хочет вложить его в свой бизнес с Лидой. Иван же начинает ухаживать за новой преподавательницей английского Анастасией.

Чем обернутся амбиции каждого из них, узнаете из сериала «Ивановы-Ивановы», если будете смотреть его в видеосервисе Wink онлайн.

Сериал Ивановы-Ивановы 4 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»

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