Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Данила становится управляющим и целыми днями пропадает в автосалоне — Эля скучает и решает удивить парня, приготовив обед ему на работу. Только вот в офисе она встречает длинную очередь девушек на должность секретаря к ее жениху. Ваня пытается привлечь внимание Анастасии Павловны: он выкладывает в сеть фото с отцом в инвалидной коляске и выдает себя за волонтера. Алексей покупает в дом новую технику и говорит родным, что заработал на биткоине. Вдруг у Полины из тумбочки пропадает крупная сумма денег…



Неужели их взял Леша? Об этом узнаете в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 4 сезон 4 серия бесплатно доступна только на Wink!

