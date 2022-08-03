Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 8
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 8
Комедия16+

Лида приносит в бутик платье, впервые сшитое по собственному дизайну, но Полина считает, что такая модель не соответствует концепции их бренда. Пока Алексей с отцом играет в покер, Данила решает испробовать на них одну математическую модель. Между тем телефон Анастасии Павловны случайно попадает в руки Вани, а Антон пытается найти инвесторов для бизнес-проекта.

Россия
Комедия
Full HD
24 мин / 00:24

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

