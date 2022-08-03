Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Полина организует в особняке съемки интервью, чтобы разрекламировать бутик, однако все идет наперекосяк: Лида не может запомнить реплики, Леха вставляет неуместные шуточки, а Антон без остановки выходит отвечать на телефонные звонки. Пока дочь Зои пытается вывести Виктора Алексеевича на чистую воду, между Антоном и Гамлетом разгорается конфликт. Тем временем Ваня продолжает играть перед девушкой роль богатого бизнесмена и крадет из салона дорогой спорткар.



