Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 15
9.4.2019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 15
Комедия16+

Полина организует в особняке съемки интервью, чтобы разрекламировать бутик, однако все идет наперекосяк: Лида не может запомнить реплики, Леха вставляет неуместные шуточки, а Антон без остановки выходит отвечать на телефонные звонки. Пока дочь Зои пытается вывести Виктора Алексеевича на чистую воду, между Антоном и Гамлетом разгорается конфликт. Тем временем Ваня продолжает играть перед девушкой роль богатого бизнесмена и крадет из салона дорогой спорткар.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

