Леша портит семейный подарок для молодоженов, и это становится последней каплей терпения Лиды. Антон переживает, что потерял бизнес и даже не может сделать подарок молодым, а Полина предлагает продать бутик, чтобы вернуть долг прокурору. На торжественном вечере дед охотится за самым дорогим коньяком, а Лида узнает, что муж снова ее обманул. Между тем Данила сомневается, что жениться на Эле — правильное решение.



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