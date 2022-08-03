Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 21
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
4-й сезон
21-я серия
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 21
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Леша портит семейный подарок для молодоженов, и это становится последней каплей терпения Лиды. Антон переживает, что потерял бизнес и даже не может сделать подарок молодым, а Полина предлагает продать бутик, чтобы вернуть долг прокурору. На торжественном вечере дед охотится за самым дорогим коньяком, а Лида узнает, что муж снова ее обманул. Между тем Данила сомневается, что жениться на Эле — правильное решение.

Состоится ли свадьба? Узнаем в последнем эпизоде сериала «Ивановы-Ивановы» — 4 сезон 21 серия бесплатно доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»