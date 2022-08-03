Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Антон начинает работу с бизнес-партнером, и первая задача — подготовить логотип компании, который удивит Игоря. Виктор Алексеевич узнает, что Зое приходит большая пенсия, и тоже ищет способы получить надбавку. Тем временем Гамлет Оганян требует разобраться с беспорядком в автосалоне, поэтому Данила Алексеевич вводит для менеджеров новые правила. Лида заканчивает работу над первым платьем, а Ваня делится с папой идеей подарить Анастасии Павловне проектор для аудитории.



