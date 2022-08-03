Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Вся семья отправляется на конкурс модельеров — у Полины и Лиды первый показ. На мероприятии они узнают, что одним из членов жюри является Диана, и это ставит под угрозу успех коллекции Ивановых. Пока Антон пытается договориться с давней знакомой, Алексей с дедом случайно портит одно из платьев…



