Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 16
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 16
Комедия16+

Вся семья отправляется на конкурс модельеров — у Полины и Лиды первый показ. На мероприятии они узнают, что одним из членов жюри является Диана, и это ставит под угрозу успех коллекции Ивановых. Пока Антон пытается договориться с давней знакомой, Алексей с дедом случайно портит одно из платьев…

Смогут ли Ивановы выкрутиться из ситуации, узнаете в 16 эпизоде полюбившегося сериала. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Ивановы-Ивановы» — 4 сезон уже полностью доступен на нашем онлайн-сервисе!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

