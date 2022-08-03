Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 5
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
4-й сезон
5-я серия
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 5
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Родителей Вани и Дани вызывают в школу — Ивановы спорят, кто туда пойдет: мамы или папы. Антон, лучший предприниматель Воронежа, ревностно относится к тому, что сын едет на бизнес-тренинг. Тем временем Ваня пытается покорить Анастасию Павловну, а у Лиды для Полины неожиданный сюрприз.

Что ждет героев на этот раз, узнаете в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 4 сезон 5 серия доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»