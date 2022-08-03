Родителей Вани и Дани вызывают в школу — Ивановы спорят, кто туда пойдет: мамы или папы. Антон, лучший предприниматель Воронежа, ревностно относится к тому, что сын едет на бизнес-тренинг. Тем временем Ваня пытается покорить Анастасию Павловну, а у Лиды для Полины неожиданный сюрприз.



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