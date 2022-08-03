Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 20
Комедия16+

Антон встречается с прокурором-инвестором и просит помочь вернуть деньги, которые украл Игорь. Иванову в счет долга предлагают посодействовать в поимке взяточника. Во время подготовки к свадьбе Эля разбивает зеркало, и Лида предлагает провести ритуал от сглаза. Между тем дочь Зои хочет забрать мать к себе в Москву, но та не готова ехать без Виктора Алексеевича.

Сможет ли дед оставить семью, узнаете в 4 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 20 серия бесплатно доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

