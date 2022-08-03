Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 13
Ивановы-Ивановы
4-й сезон
13-я серия
Комедия16+

Эля покупает собаку, и это решение становится не самым приятным сюрпризом для Данилы. Леха вместе с Герой воплощают в жизнь идею с контактным зоопарком на территории особняка, а Лида привозит в бутик готовую коллекцию сшитых платьев — полную безвкусицу по мнению Полины. Именно в этот день к ним за вечерним нарядом приходит Елена Летучая. В автосалоне готовят мероприятие для привлечения партнеров из Кореи — вся ответственность за организацию ложится на Данилу.

Россия
Комедия
Full HD
24 мин / 00:24

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

