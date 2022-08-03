Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 14
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
4-й сезон
14-я серия
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 14
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Лида шьет постельное белье и мечтает о переезде в новый дом, а Леха ищет варианты вернуть участок. Между тем Виктор Алексеевич хочет помочь Зое наладить отношения с дочерью: звонит в Москву и выдумывает историю про смертельную болезнь. В автосалоне падает выручка, и Данила идет к отцу с предложением продавать машины через его онлайн-платформу. Для Антона это отличная возможность обратить внимание на свое превосходство в непрекращающейся конкуренции с Оганяном. Возлюбленная Вани просит в подарок новое платье и приводит парня в бутик Полины и Лиды…

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»