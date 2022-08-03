Лида шьет постельное белье и мечтает о переезде в новый дом, а Леха ищет варианты вернуть участок. Между тем Виктор Алексеевич хочет помочь Зое наладить отношения с дочерью: звонит в Москву и выдумывает историю про смертельную болезнь. В автосалоне падает выручка, и Данила идет к отцу с предложением продавать машины через его онлайн-платформу. Для Антона это отличная возможность обратить внимание на свое превосходство в непрекращающейся конкуренции с Оганяном. Возлюбленная Вани просит в подарок новое платье и приводит парня в бутик Полины и Лиды…



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