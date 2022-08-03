Антон находит инвестора и приглашает Полину в ресторан на свидание. Лида тоже планирует провести день вместе с мужем, но он жалуется на рабочие проблемы, поэтому вся семья решает ему помочь. Ваня приглашает Анастасию Павловну домой заниматься английским и устраивает для нее романтический сюрприз.



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