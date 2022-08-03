Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 9
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
4-й сезон
9-я серия
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 9
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Антон находит инвестора и приглашает Полину в ресторан на свидание. Лида тоже планирует провести день вместе с мужем, но он жалуется на рабочие проблемы, поэтому вся семья решает ему помочь. Ваня приглашает Анастасию Павловну домой заниматься английским и устраивает для нее романтический сюрприз.

Сработает ли план Вани, узнаете в 4 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 9 серия бесплатно доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»