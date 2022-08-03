Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 7
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
4-й сезон
7-я серия
9.42019, Ивановы-Ивановы. Сезон 4. Серия 7
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2019) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Игорь предлагает Антону купить рекламу у блогеров, а Лида отказывается шить платье по новой модели, которую Полина разрабатывала всю ночь. Зоя недовольна, что Виктор Алексеевич живет за ее счет, но неожиданное появление экстрасенса в их доме порождает новые идеи заработка. Тем временем дед Эли хочет познакомиться с ее женихом и убедиться в том, что он настоящий армянин.

Какие испытания ждут Данилу, узнаем в сериале «Ивановы-Ивановы» — 4 сезон 7 серия бесплатно доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»